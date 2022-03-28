Оскільки воювати із військовими Путін просто не вміє. Про це російський журналіст Ігор Яковенко сказав в ефірі 24 каналу.

До слова Зеленський – світовий лідер номер один, – російський журналіст Яковенко

За його словами, російська армія – небоєздатна, воно просто "перемелюється", а кількість загиблих вже досить серйозна. Для Росії офіційні цифри катастрофічні, як на місяць війни. Реальні можуть бути ще більшими.

Тому для Путіна вихід лише один – тупо тиснути на кнопки, гвинтівки,

– зазначив Яковенко.

Він також зауважив, що Росія продовжуватиме обстрілювати ракетами українські міста, авіанальоти триватимуть, оскільки Путін не може іншим методом впливати на ситуацію на фронті.

"Схоже, ця тактика стане основною протягом усього подальшого періоду, оскільки я не бачу альтернативи для Путіна", – припустив він.

Довідка. Уже понад 17 тисяч російських найманців загинули, також українські оборонці знищили тисячі одиниць ворожої техніки.