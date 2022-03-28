Зокрема, такої думки російський медійник Ігор Яковенко. Про це він сказав в ефірі 24 каналу.
До слова У Путіна після заборони інтерв'ю кажуть, що не бояться слів Зеленського
Він зауважив, що особливо на тому контрасті з виступами Путіним, інтерв'ю Зеленського "живої людини, яка не боїться".
"Почнімо з того, що він говорить російською мовою з журналістами. На тлі істерики щодо того, що постійно забороняють російську – це викриття", – наголосив Яковенко.
Сьогодні Зеленський – світовий лідер номер один. Це абсолютно очевидно,
– вважає журналіст.
На цьому тлі, як зазначив він, Путін виглядає огидно. Тому, звісно, в Росії бояться цього інтерв'ю. І сам факт заборони – це безпрецедентна історія. Це ще одна ганьба, додав він.
Про що мовиться
- 27 березня, кілька російських видань взяли інтерв'ю у президента Зеленського.
- Одразу після цього в Росії почалася істерика, Роскомнагляд заборонив російським ЗМІ публікувати це інтерв'ю та погрожував журналістам перевірками.
- Проте інтерв'ю все ж таки вийшло.
До теми дивіться інтерв'ю Зеленського російським ЗМІ: відео