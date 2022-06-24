Армия Путина будет просто уничтожена, – Яковенко предположил, решится ли Россия на войну с НАТО

Россия периодически делает абсурдные заявления и угрожает вторжением НАТО и его странам-членам. Однако Путин вряд ли решится на такой шаг, потому что никакого успеха получить не сможет.

У Путина нет ресурсов на войну с НАТО

Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. По его словам, российская армия вторжения существенно превосходит военный потенциал Украины. Это известно всем.

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Но сравнивать военный потенциал России и НАТО, даже учитывая только конвенционное оружие Альянса, бессмысленно. Здесь оккупанты в разы проигрывают как количественно, так и качественно.

Следовательно, в случае войны с НАТО армия Путина будет просто уничтожена. Тем более что практически все ее ресурсы сейчас брошены на Украину.

Ну и что, воевать сейчас еще с НАТО, на 2 фронта? Я думаю, что даже если Путин вдруг в нападении безумия на это отважится, то есть какая-то свита, генералитет, генштаб, который просто на это не пойдет. Ибо это просто самоубийство,

– говорит Яковенко.

Большинство россиян поддерживают войну, но сами воевать не хотят

По его словам, других ресурсов, кроме тех, что сейчас брошены на Украину, у России нет. Разве что идет "ползучая" мобилизация. Показательно, что сейчас ее проводят по всей стране, включая Москву и Питеру, чего не было в предыдущие месяцы.

Можно было бы предположить, что открытый конфликт с НАТО, наконец, дал бы Путину основания официально объявить всеобщую мобилизацию. Однако эта ныне "ползучая" мало от нее отличается. В России, по информации Яковенко, сейчас "гребуют" всех.

Кроме того, 4 месяца полномасштабной войны в Украине ясно показали, что все решает не "пушечное мясо", а техника – прежде всего артиллерия и авиация.

Нагребет он миллион призывников – людей, которые воевать не умеют. И что он будет с ними делать? Чем вооружать? Куда гнать? Это совершенно безумная история, и она не приведет к большому усилению военного потенциала. А тем более не приведет к какой-нибудь боеспособной армии, способной воевать с армией НАТО,

– объяснил российский журналист.

Нынешняя мобилизация в России служит лишь для того, чтобы доукомплектовать, разбавлять призывниками, те части, которые потеряли в живой силе. Так действительно можно создать какое-то боеспособное подразделение, лишь дополняя уже обстрелянные и обученные части.

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А полностью набрать огромное количество призывников и отправить их воевать против НАТО невозможно. К тому же, сегодня в России люди избегают призыва. Они поддерживают отвлеченную войну в телевизоре, но идти туда умирать никто не собирается.

"Если сейчас официально объявить мобилизацию, то в больших городах просто невозможно будет призывников найти, потому что все попрятаются. Умирать никто не хочет. "Да, войну я поддерживаю, но сам воевать не пойду. "Это типичная позиция большинства путинского электората", – говорит. Яковенко.

Поэтому у России во главе с ее диктатором нет никакого шанса в вооруженном противостоянии с Альянсом. Это закончится лишь быстрым и сокрушительным поражением, так что шансы, что Путин реально решится на такой шаг, мизерны.

Да, провокации могут быть, безусловно. Могут быть воздушные, могут быть морские. Но серьезное вторжение или, тем более, удар по странам НАТО – это вариант крайне маловероятный. Ресурсов на это у Путина нет,

– считает журналист.

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