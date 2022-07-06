Хоть и 100% потерь, – Жданов сказал, почему армия путина не останавливается

В россии армией руководят политики, а не военные. Логику в ведении войны они не учитывают.

Поэтому потери для россии – вещь второстепенная. Об этом 24 каналу сказал военный эксперт Олег Жданов.

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Россия не остановится и при 100% потерях

По словам Жданова, при показателе 30% потерь наступление считается неудачным, а при 50% оно провалилось и его нужно менять. Но в случае с россиянами это работает по-другому.

Еще на вторую неделю полномасштабного вторжения путин сказал: "Не надо считать потери. Ведь цена, которую мы получим в случае победы, все перекроет". Поэтому россия потери не считает. Хотя 100% будет потерь, они все это будут пополнять личным составом,

– сказал он.

Он добавил, что скрытая мобилизация не обеспечивает в необходимом количестве пополнение личного состава, кроме текущих потерь. Поэтому в кремле снова заговорили о частичной открытой мобилизации.

"россияне загнали себя в тупик, ведь чем дольше длится война, тем сложнее объявить открытую мобилизацию. Кстати, о полной речи вообще не идет. Речь идет о частичной, и она может быть объявлена в приграничных с Украиной областях", – сказал Жданов.

Другой вопрос – какой это даст эффект. "Уйдут люди в военкомат или нет. Или похватают вещи, и это будет волна внутреннего перемещения, которая будет учитываться миллионами человек. Это может повлечь за собой коллапс в россии", – отметил военный эксперт.

Бесспорно, Путин может на это отважиться. Но военные должны ему объяснить, что это неудачный шаг.

Подпали военкоматов и диверсии на железной дороге

Жданов заметил, что в россии появилось партизанское движение БОА (Боевая организация анархокоммунистов). Ее члены взяли на себя ответственность за все подпавшие военкоматы и диверсии на железнодорожном транспорте. "Они сказали, что будут продолжать, но не будут трогать гражданских граждан. Они воюют против российских властей", – говорит Жданов.

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