"Армия России, иди на х*й": Вирастюк пригрозил российским военным

Обладатель титула сильнейшего человека мира в 2004 году Василий Вирастюк рассказал, что ждет российских оккупантов в Украине.

В своем видеообращении Вирастюк поблагодарил украинских защитников и участников терробороны городов.

Важно Переговоры пойдут либо в нужном направлении, либо как российский военный корабль, – Арахамия

Он подчеркнул, что Украина верит в них и их мощь и силу. В то же время Вирастюк обратился к российским оккупантам.

Нам не нужна ваша помощь! Идите на х*й! А российским гадотам хочу сказать, что вы будете возвращаться домой мясом и попадете сразу в ад, потому что рая вам не видеть,

– сказал Вирастюк.

Вирастюк пригрозил российским военным: смотрите видео

Добавим, что недавно советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что российские оккупанты не угрожают крупным городам Украины. С ДРГ умело работает наш сектор безопасности.

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