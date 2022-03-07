Оккупант признался, что в первый же день войны, когда они должны были оцепить Харьков, им приказали расстреливать всех гражданских, кто пытался уехать из города.

Тема Людей хотят доводить до полного тупика, – МВД об отмене Россией гуманитарных коридоров

Кроме того, они стреляют даже по своим . По его словам, двое россиян решили помочь раненой женщине. Однако их коллеги-военные не оценили такое проявление гуманности и открыли огонь по своим.

Они убили женщину и офицера, а солдата, который и поведал это, ранили в ноги. Он остался в живых, потому что его вывезла дочь убитой украинки.

Рассказ оккупанта о том, что военные РФ расстреливают гражданских / Видео СБУ



К слову, российские оккупанты имеют много потерь. Но вместо того чтобы вернуться домой, они решили опуститься еще ниже и терроризировать гражданских. В частности, российские грабят магазины и не пускают в города гумконвои. В Генштабе ВСУ говорят , что тактика оккупантов – террор и обстрел гуманитарных коридоров.