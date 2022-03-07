Окупант зізнався, що у перший же день війни, коли вони мали оточити Харків, їм наказали розстрілювати всіх цивільних, хто намагався виїхати з міста.

До теми Терор та обстріл гуманітарних коридорів, – у Генштабі пояснили, яку тактику обрали окупанти

Окрім того, вони стріляють навіть по своїх. За його словами, двоє росіян вирішили допомогти пораненій жінці. Проте Їхні колеги-військові не оцінили такий прояв гуманності і відкрили вогонь по своїм.

Вони вбили жінку та офіцера, а солдата, який і розповів це, поранили в ноги. Він залишився в живих, бо його вивезла дочка вбитої українки.

Розповідь окупанта про те, що військові РФ розстрілюють цивільних / Відео СБУ



До слова, російські окупанти мають багато втрат. Але замість того, щоб повернутися додому, вони вирішили опуститися ще нижче та тероризувати цивільних. Зокрема, російські грабують магазини та не пускають у міста гумконвої. У Генштабі ЗСУ кажуть, що тактика окупантів – терор та обстріл гуманітарних коридорів.