Про це розповів працівникам СБУ один із російських загарбників, якого підстрелили свої ж люди.

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Чоловік каже, що у перший же день війни його колона отримала наказ оточити Харків. А всіх цивільних, хто намагався виїхати, сказали розстрілювали.

Та коли на місце під’їхали українські силовики і почався бій, двоє росіян вирішили допомогти пораненій жінці.

Їхні колеги не оцінили такий прояв гуманності і почали стріляти по своїх побратимах. Вони вбили жінку та офіцера, а солдата на відео – поранили в ноги. Він залишився в живих, бо його вивезла дочка вбитої українки.

Розповідь окупанта про те, що їх розстрілюють свої ж:



Тепер цей російський військовий – важливий свідок звірств загарбників, які документуються слідчими СБУ і будуть передані до суду.

До слова, РФ вже почала підробляти українські документи для російських військових та диверсантів. Терористи незаконно видають паспорти України та посвідки на проживання. Деталі – читайте тут.

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