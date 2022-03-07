Об этом рассказал работникам СБУ один из российских захватчиков, подстреленный своими же людьми.

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Мужчина говорит, что в первый же день войны его колонна получила приказ оцепить Харьков. А всех гражданских, кто пытался уехать, сказали расстреливали.

Но когда на место подъехали украинские силовики и начался бой, двое россиян решили помочь раненой женщине.

Но их коллеги не оценили такое проявление гуманности и стали стрелять по своим. Они убили женщину и офицера, а солдата на видео ранили в ноги. И он остался в живых, потому что его вывезла дочь убитой украинки.

Рассказ оккупанта о том, что их расстреливают свои же:

Теперь этот российский военный – важный свидетель зверств захватчиков, которые документируются следователями СБУ и будут переданы в суд.

Кстати, РФ уже начала подделывать украинские документы для российских военных и диверсантов. Террористы незаконно выдают паспорта Украины и виды на жительство. Подробности – читайте здесь.

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