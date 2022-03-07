Росія робить все, щоб не відбулося ніяких гуманітарних коридорів

Радним міністра МВС Вадим Денисенко повідомив актуальну інформацію щодо евакуації цивільних. За його словами, на напрямку Ірпінь – Буча – Гостомель вдалося вивезти 2000 людей.

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"Це великий прорив для нас, тому що люди є заручниками РФ", – сказав Денисенко.

За його словами, в окупованих ордою містах Макарів, Гостомель і частині Бородянського району залишається понад 4 тисячі людей.

Денисенко зазначив, що росіяни роблять все від себе залежне, щоб не відбулося ніяких гуманітарних коридорів.

Складається враження, що це пряма вказівка Кремля не давати можливості гумкоридорам,

– заявив радник міністра МВС.

Він повідомив, що окупанти готові забезпечити "зелені коридори" у Росію та Білорусь. Це робиться, щоб через безвихідь люди виїхали на території ворожих держав.

"Вони хочуть доводити людей до ситуації, коли немає води, їжі... А там малі діти, поранені... Люди будуть змушені просити хоч кудись їх вивезти, щоб просто вижити", – заявив Денисенко.

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