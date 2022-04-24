Армия России не способна пробить коридор в Приднестровье, – Washington Post

На днях в России официально признали, что хотят захватить Восток и Юг Украины. Командир Центрального военного округа России Рустам Миннекаев заявил о планах создать сухопутный коридор в Приднестровье, однако американские СМИ сомневаются в том, что кремлю удастся реализовать захватнические планы.

Миннекаев заявил о том, что якобы в Приднестровье "ущемляют" русский язык. Российский командующий использовал один из тех нарративов, которым пропаганда оправдывает войну против Украины.

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Россия погрязла в битвах

Как пишет The Washington Post, с начала полномасштабной войны Россия потерпела неудачу в попытке продвинуться на юго-запад Украины. Поэтому заявление относительно Приднестровья хоть и вызвало удивление многих аналитиков, но все же шансы России на создание сухопутного коридора в Молдову очень малы.

Одним из аргументов является то, что россияне погрязли в битвах на Востоке Украины. Ни наличие росийских войск, ни поддержка Москвой "власти" Приднестровья не дает гарантий того, что местное население захочет быть вовлеченным в войну.

Аналитики утверждают, что Россия пытается сохранить точки влияния в Восточной Европе, одной из которых является Приднестровье. Хотя ни одна страна мира, включая кремль, не признали "независимости" этого образования.

Несмотря на желание удержать Приднестровье на фоне того, что вслед за Украиной, Молдова также подала заявку на членство в Евросоюзе, это образование не имеет стратегического значения для России. Поэтому даже если предположить, что агрессору удастся создать сухопутный коридор в Приднестровье, толку от этого не будет никакого.

Выход в Приднестровье, как отмечает издание, создаст для России еще больше проблем. В таком случае кремлю светит еще большее количество санкций, а отношениям с Молдовой, пытающейся удержать свой нейтралитет, придет конец.

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