Такое заявление во время встречи с представителями Международной медиарады на Всемирном экономическом форуме в Давосе сделал украинский президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

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Что заявил Зеленский о защите от России

Нам нужен миллион (военных – 24 Канал) в обороне, если Путин придет с миллионом-полтора,

– заявил украинский лидер.

По его словам, многочисленная армия будет необходима до тех пор, пока Украина не вступит в какой-то безопасностный альянс. По мнению Зеленского, НАТО является самыми дешевыми гарантиями безопасности для Украины, США, Европы и собственно россиян.

Владимир Зеленский объяснил, что содержание такого контингента потребует больших средств, которых не хватит в бюджете Украины: "Если Европа говорит, что Украина защищает не только себя, а и европейские ценности, то логично всем поддерживать эту армию".

Также он назвал еще один возможный источник финансирования Вооруженных Сил Украины. Речь идет об использовании замороженных российских активов, количество которых достигает 250 миллиардов долларов. Глава государства предлагает направить их на армию и восстановление инфраструктуры, пока Украина не получит членство.