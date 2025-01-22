Зеленский отметил, что для Украины эти территории всегда будут оставаться оккупированными до момента их возвращения под контроль государства. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой Офис Президента Украины.

Смотрите также "Украина есть․ Украина единая": Зеленский на Софиевской площади поздравил с Днем Соборности

Что заявил Зеленский об оккупированных территориях

Во время встречи с представителями Международной медиарады Зеленский сообщил, что юридически Украина не признает территорий, находящихся под оккупацией России, российскими.

Кто бы что ни хотел. Пусть хоть все союзники мира объединятся – мы все равно не признаем оккупированные территории. Это невозможно. Мы юридически их не признаем. Для нас они всегда будут оставаться оккупированными территориями, пока мы туда не вернемся,

– сообщил президент Украины.

Зеленский добавил, что диалог с Россией должен происходить только с позиции силы, ведь любая попытка говорить с агрессором "на равных" является поражением для Украины.

Он отметил, что Путина нельзя субъективировать в этой истории, поскольку он нарушил буквально все. Зеленский также добавляет, что "он виноват и должен это осознать".

По его словам, сейчас приоритетом для Украины является завершение активной фазы войны и государство должно найти возможности, чтобы закончить ее. Зеленский отмечает, что переговоров может быть много, однако, остановка активной фазы является основной гарантией безопасности.