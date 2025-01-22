Зеленський зазначив, що для України ці території завжди залишатимуться окупованими до моменту їхнього повернення під контроль держави. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням Офіс Президента України.

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Що заявив Зеленський про окуповані території

Під час зустрічі з представниками Міжнародної медіаради Зеленський повідомив, що юридично Україна не визнає територій, що перебувають під окупацією Росії, російськими.

Хто б що не хотів. Нехай хоч усі союзники світу об'єднаються – ми все одно не визнаємо окуповані території. Це неможливо. Ми юридично їх не визнаємо. Для нас вони завжди залишатимуться окупованими територіями, поки ми туди не повернемося,

– повідомив президент України.

Зеленський додав, що діалог з Росією повинен відбуватися лише з позиції сили, адже будь-яка спроба говорити з агресором "на рівних" є поразкою для України.

Він зазначив, що Путіна не можна суб'єктивувати в цій історії, оскільки він порушив буквально все. Зеленський також додає, що "він винен і має це усвідомити".

За його словами, наразі пріоритетом для України є завершення активної фази війни й держава повинна знайти можливості, щоб закінчити її. Зеленський зазначає, що перемовин може бути багато, однак, зупинення активної фази є основною гарантією безпеки.