Армия защищает город, сохраняйте спокойствие, – мэр Мариуполя
Источник:Телеканал ТV7 Мариуполь
Городской глава Мариуполя Вадим Бойченко сегодня, 24 февраля, выступил с обращением. Он призвал сохранять спокойствие.
Мэр сказал, что возле города снова слышны взрывы. Но заверил: украинская армия выполняет свою главную миссию и защищает Украину.
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Призываю всех сохранять спокойствие и не подаваться на провокации и разнообразные информационные атаки. Случилось то, чего мы ждали и боялись. Мы снова слышим взрывы вокруг города,
– отметил Бойченко.
Работу некоторых заведений остановили
Также он сообщил, что в связи со сложившейся ситуацией в городе временно остановлена работа:
- школ;
- детских садов;
- других учреждений социальной инфраструктуры.
Также все убежища в городе открыты. Продолжают свою работу и все коммунальные службы и общественный транспорт.
ВСУ выполняют свою работу
Городской глава Мариуполя также отметил, что наша украинская армия выполняет свою главную миссию – защищает город и Украину.
"Органы местного самоуправления Мариуполя работают и выполняют свои функции с учетом режима военного положения. Наша главная задача сейчас – обеспечить функционирование экстренных служб и жизнеобеспечение города. Позаботиться обо всех мариупольцах", – подчеркнул Бойченко.
Если у вас есть вопросы, вы можете обратиться в контакт-центр Мариуполя (15-55, +38 (050) 345 1555, +38 (067) 345 1555) или на линию 102.Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкций на Россию.
Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!