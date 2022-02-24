Армия защищает город, сохраняйте спокойствие, – мэр Мариуполя

Городской глава Мариуполя Вадим Бойченко сегодня, 24 февраля, выступил с обращением. Он призвал сохранять спокойствие.

Мэр сказал, что возле города снова слышны взрывы. Но заверил: украинская армия выполняет свою главную миссию и защищает Украину.

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Призываю всех сохранять спокойствие и не подаваться на провокации и разнообразные информационные атаки. Случилось то, чего мы ждали и боялись. Мы снова слышим взрывы вокруг города,

– отметил Бойченко.

Работу некоторых заведений остановили

Также он сообщил, что в связи со сложившейся ситуацией в городе временно остановлена работа:

школ;

детских садов;

других учреждений социальной инфраструктуры.

Больницы и поликлиники в Мариуполе продолжают работать.

Также все убежища в городе открыты. Продолжают свою работу и все коммунальные службы и общественный транспорт.

ВСУ выполняют свою работу

Городской глава Мариуполя также отметил, что наша украинская армия выполняет свою главную миссию – защищает город и Украину.

"Органы местного самоуправления Мариуполя работают и выполняют свои функции с учетом режима военного положения. Наша главная задача сейчас – обеспечить функционирование экстренных служб и жизнеобеспечение города. Позаботиться обо всех мариупольцах", – подчеркнул Бойченко.

Если у вас есть вопросы, вы можете обратиться в контакт-центр Мариуполя (15-55, +38 (050) 345 1555, +38 (067) 345 1555) или на линию 102.

Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкций на Россию.