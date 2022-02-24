Мер сказав, що біля міста знову чути вибухи. Але запевнив: українська армія виконує свою головну місію та захищає Україну.
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Закликаю всіх зберігати спокій і не піддаватися на провокації та різноманітні інформаційні атаки. Сталося те, чого ми чекали і боялися. Ми знову чуємо вибухи навколо міста,
– зазнчив Бойченко.
Роботу деяких закладів зупинили
Також він повідомив, що у зв'язку із ситуацією, що склалася у місті, тимчасово зупинено роботу:
- шкіл;
- дитячих садків;
- інших закладів соціальної інфраструктури.
Також усі сховища у місті відкриті. Продовжують свою роботу й усі комунальні служби та громадський транспорт.
ЗСУ виконують свою роботу
Міський голова Маріуполя також наголосив, що наша українська армія виконує свою головну місію – захищає місто та Україну.
"Органи місцевого самоврядування Маріуполя працюють та виконують свої функції з урахуванням режиму воєнного стану. Наше головне завдання зараз – забезпечити функціонування екстрених служб та життєзабезпечення міста. Подбати про всіх маріупольців", – наголосив Бойченко.
Якщо у вас є питання ви можете звернутися до контакт-центру Маріуполя (15-55, +38 (050) 345 1555, +38 (067) 345 1555) або на лінію 102.