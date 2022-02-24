Мер сказав, що біля міста знову чути вибухи. Але запевнив: українська армія виконує свою головну місію та захищає Україну.

Увага В зоні ООС збили ворожих 5 літаків та вертоліт

Закликаю всіх зберігати спокій і не піддаватися на провокації та різноманітні інформаційні атаки. Сталося те, чого ми чекали і боялися. Ми знову чуємо вибухи навколо міста,

– зазнчив Бойченко.

Роботу деяких закладів зупинили

Також він повідомив, що у зв'язку із ситуацією, що склалася у місті, тимчасово зупинено роботу:

шкіл;

дитячих садків;

інших закладів соціальної інфраструктури.

Увага! Лікарні та поліклініки у Маріуполі продовжують працювати.

Також усі сховища у місті відкриті. Продовжують свою роботу й усі комунальні служби та громадський транспорт.

ЗСУ виконують свою роботу

Міський голова Маріуполя також наголосив, що наша українська армія виконує свою головну місію – захищає місто та Україну.

"Органи місцевого самоврядування Маріуполя працюють та виконують свої функції з урахуванням режиму воєнного стану. Наше головне завдання зараз – забезпечити функціонування екстрених служб та життєзабезпечення міста. Подбати про всіх маріупольців", – наголосив Бойченко.

Якщо у вас є питання ви можете звернутися до контакт-центру Маріуполя (15-55, +38 (050) 345 1555, +38 (067) 345 1555) або на лінію 102.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.



Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та вірмо в ЗСУ!