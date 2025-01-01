Умер экс-президент Эстонии Арнольд Рюйтель: ему было 96 лет

Во вторник, 31 декабря, умер бывший президент Эстонии Арнольд Рюйтель. Он находился в должности с 2001 по 2006 год.

Политику было 96 лет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ERR.

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Что известно об Арнольде Рюйтеле

Арнольд Рюйтель родился 10 мая 1928 года на эстонском острове Сааремаа. По образованию он был агротехником. Некоторое время работал по специальности, а затем стал преподавателем. В 1969 году его избрали ректором одного из эстонский вузов.

Позже он некоторое время возглавлял Эстонскую земельную народную партию, был председателем Эстонского общества охраны природы, а также основал Институт национального развития и сотрудничества.

С 1977 года Рюйтель занимал несколько высоких государственных должностей. Также он сыграл важную роль в подготовке и принятии Декларации о суверенитете Эстонии.

В марте 1990 года его избрали членом Верховного совета, а впоследствии и до 1992 года – его председателем. При содействии политика было принято решение о национальном статусе страны и нелегитимности советской власти в Эстонии. Также он участвовал в разработке проекта конституции.

Впервые на пост президента политик баллотировался в 1992 году, но безуспешно.

В 2001 году Арнольд Рюйтель стал президентом Эстонии со второй попытки. Он всегда стремился к объединению "социально чистой" Эстонии.

Самым большим внешнеполитическим достижением Рюйтеля стало вступление Эстонии в ЕС.

Он баллотировался на выборы и в третий раз, но снова безуспешно.

После своего президентства Рюйтель оставался социально активным. На протяжении всего своего пути как политика он продолжал свои сельскохозяйственные исследования. Всего написал более сотни научных работ.