Політику було 96 років. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ERR.

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Що відомо про Арнольда Рюйтеля

Арнольд Рюйтель народився 10 травня 1928 року на естонському острові Сааремаа. За освітою він був агротехніком. Деякий час працював за спеціальністю, а згодом став викладачем. У 1969 році його обрали ректором одного з естонський вишів.

Пізніше він деякий час очолював Естонську земельну народну партію, був головою Естонського товариства охорони природи, а також заснував Інститут національного розвитку та співробітництва.

З 1977 року Рюйтель займав декілька високих державних посад. Також він зіграв важливу роль у підготовці та ухваленні Декларації про суверенітет Естонії.

У березні 1990 року його обрали членом Верховної ради, а згодом і до 1992 року – її головою. За сприяння політика було ухвалено рішення про національний статус країни та нелегітимність радянської влади в Естонії. Також він брав участь у розробці проєкту конституції.

Вперше на посаду президента політик балотувався у 1992 році, але безуспішно.

У 2001 році Арнольд Рюйтель став президентом Естонії з другої спроби. Він завжди прагнув об'єднання "соціально чистої" Естонії.

Найбільшим зовнішньополітичним досягненням Рюйтеля став вступ Естонії до ЄС.

Він балотувався на вибори і втретє, але знову безуспішно.

Після свого президентства Рюйтель залишався соціально активним. Впродовж усього свого шляху як політика він продовжував свої сільськогосподарські дослідження. Загалом написав понад сотню наукових праць.