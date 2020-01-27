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      Арсен Аваков может уйти с должности, – глава правоохранительного комитета Рады

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      Аваков может покинуть пост / Getty Images

      Испытательный срок Авакова еще не завершился. Поэтому он может уйти с должности, если не будет прогресса в деле убийства журналиста Шеремета.

      Это, возможно, будет одним из поводов для того, чтобы министр внутренних дел Арсен Аваков покинул пост. Об этом заявил глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности Совета Денис Монастырский, пишет "РБК-Украина".

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      По его словам, испытательный срок Авакова еще продолжается и его деятельность активно анализируют.

      Я считаю, что если дело Шеремета развалится на глазах – это будет поводом для того, чтобы Арсен Борисович ушел с должности,
      – отметил Монастырский.

      По его словам, дело слишком масштабное и резонансное, чтобы допускать в нем ошибки. "Это дело однозначно станет Рубиконом", – добавил глава правоохранительного комитета.

      Интересно! Президент Владимир Зеленский отмечал, что Аваков находится в должности на испытательном сроке до конца 2019 года.

      Основное о гибели Павла Шеремета

      • Журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва его авто 20 июля 2016 года в городе Киев. Само авто принадлежало Елене Притуле – гражданский жене журналиста и руководителю издания "Украинская правда".
      • На сегодня следствие исключило все версии совершения преступления, кроме "убийства с целью дестабилизации ситуации в стране путем ликвидации известной личности".

      Что известно о подозреваемых в убийстве Шеремета

      • Яна Дугарь – боевой медик 25 воздушно-десантной бригады. По данным следствия, вела фотосъемку камер видеонаблюдения в рамках подготовки убийства Шеремета и хранила у себя оружие. Дугарь находилась под круглосуточным домашним арестом. Но суд изменил ей меру пресечения на ночной домашний арест.
      • Юлия Кузьменко – волонтер и военный медик. По версии следствия, в ночь перед убийством журналиста она вместе с Антоненко закладывали взрывчатку под авто Шеремета. А на следующее утро Кузьменко якобы взорвала эту взрывчатку. Сейчас Кузьменко находится под стражей.
      • Андрей Антоненко – ветеран боевых действий на Донбассе, боец Сил спецопераций, музыкант Riffmaster. Находится под стражей.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Арсен Аваков Убийство Павла Шеремета Новости Украины Новости политики Министерство внутренних дел
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