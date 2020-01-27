Арсен Аваков может уйти с должности, – глава правоохранительного комитета Рады

Испытательный срок Авакова еще не завершился. Поэтому он может уйти с должности, если не будет прогресса в деле убийства журналиста Шеремета.

Это, возможно, будет одним из поводов для того, чтобы министр внутренних дел Арсен Аваков покинул пост. Об этом заявил глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности Совета Денис Монастырский, пишет "РБК-Украина".

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По его словам, испытательный срок Авакова еще продолжается и его деятельность активно анализируют.

Я считаю, что если дело Шеремета развалится на глазах – это будет поводом для того, чтобы Арсен Борисович ушел с должности,

– отметил Монастырский.

По его словам, дело слишком масштабное и резонансное, чтобы допускать в нем ошибки. "Это дело однозначно станет Рубиконом", – добавил глава правоохранительного комитета.

Интересно! Президент Владимир Зеленский отмечал, что Аваков находится в должности на испытательном сроке до конца 2019 года.

Основное о гибели Павла Шеремета

Журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва его авто 20 июля 2016 года в городе Киев. Само авто принадлежало Елене Притуле – гражданский жене журналиста и руководителю издания "Украинская правда".

На сегодня следствие исключило все версии совершения преступления, кроме "убийства с целью дестабилизации ситуации в стране путем ликвидации известной личности".

Что известно о подозреваемых в убийстве Шеремета