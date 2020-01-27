Арсен Аваков може піти з посади, – голова правоохоронного комітету Ради

Випробувальний термін Авакова ще не завершився. Тому він може піти з посади, якщо не буде прогресу у справі вбивства журналіста Шеремета.

Це, можливо, буде одним з приводів для того, щоб міністр внутрішніх справ Арсен Аваков залишив посаду. Про це заявив голова комітету з питань правоохоронної діяльності Ради Денис Монастирський, пише "РБК-Україна".

Читайте також: З Кабміну можуть звільнитись 2-3 міністри, – Арахамія

За його словами, випробувальний термін Авакова ще триває і його діяльність активно аналізують.

Я вважаю, що якщо справа Шеремета розвалиться на очах – це буде приводом для того, щоб Арсен Борисович пішов з посади,

– зазначив Монастирський.

За його словами, справа занадто масштабна та резонансна, щоб допускати у ній помилки. "Ця справа однозначно стане Рубіконом", – додав голова правоохоронного комітету.

Цікаво! Президент Володимир Зеленський зазначав, що Аваков перебуває на посаді на випробувальному терміні до кінця 2019 року.

Основне про загибель Павла Шеремета

Журналіст Павло Шеремет загинув унаслідок вибуху його авто 20 липня 2016 року в місті Київ. Саме авто належало Олені Притулі – цивільний дружині журналіста та керівниці видання "Українська правда".

На сьогодні слідство відкинуло всі версії скоєння злочину, окрім "вбивства з метою дестабілізації ситуації у країні шляхом ліквідації відомої особи".

Що відомо про підозрюваних у вбивстві Шеремета