Арсен Аваков може піти з посади, – голова правоохоронного комітету Ради
Випробувальний термін Авакова ще не завершився. Тому він може піти з посади, якщо не буде прогресу у справі вбивства журналіста Шеремета.
Це, можливо, буде одним з приводів для того, щоб міністр внутрішніх справ Арсен Аваков залишив посаду. Про це заявив голова комітету з питань правоохоронної діяльності Ради Денис Монастирський, пише "РБК-Україна".
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За його словами, випробувальний термін Авакова ще триває і його діяльність активно аналізують.
Я вважаю, що якщо справа Шеремета розвалиться на очах – це буде приводом для того, щоб Арсен Борисович пішов з посади,
– зазначив Монастирський.
За його словами, справа занадто масштабна та резонансна, щоб допускати у ній помилки. "Ця справа однозначно стане Рубіконом", – додав голова правоохоронного комітету.
Цікаво! Президент Володимир Зеленський зазначав, що Аваков перебуває на посаді на випробувальному терміні до кінця 2019 року.
Основне про загибель Павла Шеремета
- Журналіст Павло Шеремет загинув унаслідок вибуху його авто 20 липня 2016 року в місті Київ. Саме авто належало Олені Притулі – цивільний дружині журналіста та керівниці видання "Українська правда".
- На сьогодні слідство відкинуло всі версії скоєння злочину, окрім "вбивства з метою дестабілізації ситуації у країні шляхом ліквідації відомої особи".
Що відомо про підозрюваних у вбивстві Шеремета
- Яна Дугарь – бойовий медик 25 повітряно-десантної бригади. За даними слідства, вела фотозйомку камер відеоспостереження в межах підготовки вбивства Шеремета та зберігала у себе зброю. Дугарь перебувала під цілодобовим домашнім арештом. Але суд змінив їй запобіжний захід – на нічний домашній арешт.
- Юлія Кузьменко – волонтерка і військовий медик. За версією слідства, у ніч перед вбивством журналіста вона разом з Антоненком закладали вибухівку під авто Шеремета. А наступного ранку Кузьменко нібито підірвала цю вибухівку. Зараз Кузьменко перебуває під вартою.
- Андрій Антоненко – ветеран бойових дій на Донбасі, боєць Сил спецоперацій, музикант Riffmaster. Перебуває під вартою.