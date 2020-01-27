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      Арсен Аваков може піти з посади, – голова правоохоронного комітету Ради

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      Аваков може залишити посаду / Getty Images

      Випробувальний термін Авакова ще не завершився. Тому він може піти з посади, якщо не буде прогресу у справі вбивства журналіста Шеремета.

      Це, можливо, буде одним з приводів для того, щоб міністр внутрішніх справ Арсен Аваков залишив посаду. Про це заявив голова комітету з питань правоохоронної діяльності Ради Денис Монастирський, пише "РБК-Україна".

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      За його словами, випробувальний термін Авакова ще триває і його діяльність активно аналізують.

      Я вважаю, що якщо справа Шеремета розвалиться на очах – це буде приводом для того, щоб Арсен Борисович пішов з посади,
      – зазначив Монастирський.

      За його словами, справа занадто масштабна та резонансна, щоб допускати у ній помилки. "Ця справа однозначно стане Рубіконом", – додав голова правоохоронного комітету.

      Цікаво! Президент Володимир Зеленський зазначав, що Аваков перебуває на посаді на випробувальному терміні до кінця 2019 року.

      Основне про загибель Павла Шеремета

      • Журналіст Павло Шеремет загинув унаслідок вибуху його авто 20 липня 2016 року в місті Київ. Саме авто належало Олені Притулі – цивільний дружині журналіста та керівниці видання "Українська правда".
      • На сьогодні слідство відкинуло всі версії скоєння злочину, окрім "вбивства з метою дестабілізації ситуації у країні шляхом ліквідації відомої особи".

      Що відомо про підозрюваних у вбивстві Шеремета

      • Яна Дугарь – бойовий медик 25 повітряно-десантної бригади. За даними слідства, вела фотозйомку камер відеоспостереження в межах підготовки вбивства Шеремета та зберігала у себе зброю. Дугарь перебувала під цілодобовим домашнім арештом. Але суд змінив їй запобіжний захід – на нічний домашній арешт. 
      • Юлія Кузьменко – волонтерка і військовий медик. За версією слідства, у ніч перед вбивством журналіста вона разом з Антоненком закладали вибухівку під авто Шеремета. А наступного ранку Кузьменко нібито підірвала цю вибухівку. Зараз Кузьменко перебуває під вартою.
      • Андрій Антоненко – ветеран бойових дій на Донбасі, боєць Сил спецоперацій, музикант Riffmaster. Перебуває під вартою.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Вбивство Павла Шеремета Арсен Аваков Міністерство внутрішніх справ
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