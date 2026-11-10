Творчество – мост между мирами: как объединить опыт военных и гражданских

В условиях затянувшейся войны взаимопонимание между фронтом и тылом зачастую сталкивается с серьезными психологическими барьерами. Однако в украинском обществе существуют эффективные инструменты, способные наладить диалог и объединить расколотый опыт граждан.

О важности поиска точек соприкосновения между защитниками и гражданским населением в эфире 24 Канала рассказал Олекса Гроза, менеджер арт-центра TYTANOVI. По его мнению, совместное творчество позволяет укрепить общественное единство во время войны.

Как гражданским лицам лучше понять психологию защитников?

Эксперт отметил, что люди в тылу часто даже не догадываются, с какими внутренними переживаниями сталкиваются бойцы. Из-за этого между гражданами нередко возникает непонимание и растет опасная пропасть между военными и гражданскими.

Я сам гражданское лицо, я не военный. И когда я пришел в "Титановые", я понял, насколько на самом деле много я всего не знаю, как устроена не то что даже военная жизнь, а в целом... психология военного... о чем они думают, как они выражают себя,

– отметил эксперт.

Олекса убежден, что преодоление этого барьера возможно только тогда, когда обе стороны научатся слышать друг друга и делиться пережитым.

Искусство – инструмент взаимопонимания

Главным инструментом сближения двух миров должно стать совместное культурное взаимодействие и художественное самовыражение. Творческий процесс позволяет передавать сложные смыслы без лишних слов и оговорок.

И через творчество... Это как раз такой мостик, через который можно показать и соединить эти два мира, чтобы мирные жители понимали, что переживают военные, а военные – что переживают мирные жители. Потому что эта связь, я считаю... очень важна в нашей стране в такой сложный период, во время войны,

– отметил спикер.

Такой подход помогает обществу интегрировать военный опыт и сохранить прочные внутренние связи во времена испытаний.

Какие культурные проекты помогают говорить об опыте войны?

В Украине уже действует ряд инициатив, в рамках которых ветераны и военнослужащие выражаются языком искусства. В частности, привлек внимание общества особый проект ветеранов-художников, в рамках которого бойцы делились собственным взглядом на жизнь за пределами боевых действий. В то же время распространяется и театральный опыт, о чем свидетельствует масштабный спектакль бойцов, который помогает гражданским лучше понять переживания защитников.