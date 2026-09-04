Об этом 24 Канал рассказали инициаторы проекта.
Каковы подробности и что ожидать от проекта?
Участники арт-проекта будут работать в мастерских единственной в Украине кафедры художественного стекла Львовской национальной академии искусств. Творческая команда сосредоточится на разработке индивидуальных концепций и эскизов после личных встреч и глубинных интервью с ветеранами.
Совместная работа предполагает воплощение человеческих судеб в стеклянных композициях, изготовленных с использованием различных технологий. Готовые работы украсят общественные пространства Первого территориального медицинского объединения Львова.
Замысел организаторов заключается в освещении жизненного пути защитников без акцента исключительно на пережитом травматическом опыте.Читайте оперативные новости первыми Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Основное внимание уделяется довоенной жизни, нынешним стремлениям, радости, характеру и видению будущего.
В этом контексте стекло выступает метафорой человеческой стойкости, ведь оно сочетает в себе прозрачность, хрупкость и закаленную прочность.
Международная команда и формат сотрудничества
К творческому процессу присоединятся известные зарубежные мастера: Элизар Милев из Болгарии, Сигрун Эйнарсдоттир из Исландии, Беван Так из Новой Зеландии, Анна Мласовски из Германии, Анда Мункевица из Латвии и Йоана Стелеа из Румынии.
Украинскую школу стекольного искусства представляют Андрей Петровский, Ольга Турецкая, Оксана Коклонская, Элина Белоус и Кристина Ковалюк. Для каждого из них это сотрудничество станет возможностью превратить устные рассказы ветеранов в объемные художественные образы.
Итогом длительной работы станет выход качественного двуязычного издания с одноименным названием и выпуск серии из 10 видеоэпизодов.
Документальные видеоролики будут освещать истории защитников Украины, процесс горячей формовки стекла на стекольном заводе, интервью с авторами и элементы современной анимационной графики.
Культурный контекст и преемственность инициативы
Этот проект вошел в официальную программу празднования 30-летия Национальной академии искусств Украины. Он расширяет многолетнее сотрудничество Музея стекла во Львове, Западного регионального научно-художественного центра НАМ Украины и ЛНАМ с Национальным реабилитационным центром UNBROKEN.
Ранее, в октябре 2025 года, украинские ветераны уже принимали участие в международном выставочном мероприятии "World Glass for Ukraine", которое состоялось в рамках 13-го Международного симпозиума по гутому стеклу при поддержке Украинского культурного фонда.
Новая инициатива углубляет этот формат, переходя от общих художественных практик к глубокому личностному соавторству.