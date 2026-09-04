Об этом 24 Канал рассказали инициаторы проекта.

Каковы подробности и что ожидать от проекта?

Участники арт-проекта будут работать в мастерских единственной в Украине кафедры художественного стекла Львовской национальной академии искусств. Творческая команда сосредоточится на разработке индивидуальных концепций и эскизов после личных встреч и глубинных интервью с ветеранами.

Совместная работа предполагает воплощение человеческих судеб в стеклянных композициях, изготовленных с использованием различных технологий. Готовые работы украсят общественные пространства Первого территориального медицинского объединения Львова.

Замысел организаторов заключается в освещении жизненного пути защитников без акцента исключительно на пережитом травматическом опыте.

Основное внимание уделяется довоенной жизни, нынешним стремлениям, радости, характеру и видению будущего.

В этом контексте стекло выступает метафорой человеческой стойкости, ведь оно сочетает в себе прозрачность, хрупкость и закаленную прочность.

Международная команда и формат сотрудничества

К творческому процессу присоединятся известные зарубежные мастера: Элизар Милев из Болгарии, Сигрун Эйнарсдоттир из Исландии, Беван Так из Новой Зеландии, Анна Мласовски из Германии, Анда Мункевица из Латвии и Йоана Стелеа из Румынии.

Украинскую школу стекольного искусства представляют Андрей Петровский, Ольга Турецкая, Оксана Коклонская, Элина Белоус и Кристина Ковалюк. Для каждого из них это сотрудничество станет возможностью превратить устные рассказы ветеранов в объемные художественные образы.

Итогом длительной работы станет выход качественного двуязычного издания с одноименным названием и выпуск серии из 10 видеоэпизодов.

Документальные видеоролики будут освещать истории защитников Украины, процесс горячей формовки стекла на стекольном заводе, интервью с авторами и элементы современной анимационной графики.

Культурный контекст и преемственность инициативы

Этот проект вошел в официальную программу празднования 30-летия Национальной академии искусств Украины. Он расширяет многолетнее сотрудничество Музея стекла во Львове, Западного регионального научно-художественного центра НАМ Украины и ЛНАМ с Национальным реабилитационным центром UNBROKEN.

Ранее, в октябре 2025 года, украинские ветераны уже принимали участие в международном выставочном мероприятии "World Glass for Ukraine", которое состоялось в рамках 13-го Международного симпозиума по гутому стеклу при поддержке Украинского культурного фонда.

Новая инициатива углубляет этот формат, переходя от общих художественных практик к глубокому личностному соавторству.