Трагическую весть сообщает 24 Канал со ссылкой на Малотокмачанскую общину.

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Артем Чучко навсегда в строю

Украинский защитник Артем Чучко, 2004 года рождения, пал в бою.

Болезненная потеря, которая разрывает сердце... Защищая украинскую землю от российских захватчиков трагически погиб наш земляк, защитник Украины, молодой парень, Чучко Артем Сергеевич. Воину было всего 20 лет,

– подчеркнули в общине.

Также выразили искренние соболезнования родным и близким Героя.

В Правом секторе рассказали, что Артем Чучко – "Малый", "Басаев", – младший сержант ССО "Азов", старший разведчик первой группы. Был активным участником молодежного крыла национально-освободительного движения.

Он всегда был тем, кто первым шел вперед, заряжал других своим духом и безграничной верой в Украину. Склоним головы перед его подвигом и почтим память Артема. Пусть его героическая преданность станет примером для нас всех,

– отметили в Правом секторе.

Защитник Артем Чучко погиб в бою / Коллаж Правого сектора

Общественная организация семей погибших защитников Украины "Сердце Назовні" также почтила память Героя и опубликовала видео на своей странице в фейсбуке.

Артем "Космос – Басаев" Чучко навсегда в строю: смотрите видео

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким Артема Чучко. Вечная память и слава Герою!