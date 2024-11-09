Трагическую весть сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Вячеслава Чернявского в фейсбуке.
Читайте также Дети остались без отца: на левобережье Херсонщины погиб снайпер-разведчик со Львовщины
Сергей Соколов навсегда в строю
Самую высокую цену за свободу Украины и спокойную мирную жизнь для каждого из нас заплатил еще один молодой и храбрый Герой, наш земляк, 22-летний Соколов Сергей Николаевич, житель города Килия,
– написал Вячеслав Чернявский.
Сергей "Леброн" Соколов – азовец, лейтенант, командир гранатометного взвода роты огневой поддержки специально назначения 2 батальона специального назначения.
Герой погиб 26 октября на Донецком направлении.
Вся Килийская община низко склоняет голову в глубокой скорби перед светлой памятью Героя и выражает искренние соболезнования родным, друзьям, близким и собратьям погибшего. Светлая память и низкий поклон Воину. Навсегда – почет и слава от людей,
– подчеркнул городской голова.
Погиб защитник из Одесской области Сергей Соколов / Фото из фейсбука Чернявского
24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким Сергея Соколова. Вечная память и слава Герою!