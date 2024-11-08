Защитник был снайпером-разведчиком. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Моршинский городской совет.

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Михаил Мельник погиб на войне

Мельник Михаил Миронович 1989 года рождения проживал в селе Нижняя Лукавица Моршинской территориальной общины. Присоединившись к Силам обороны, мужчина стал стрелком и снайпером-разведчиком отделения разведывательного взвода.

Известно, что защитник имел звание матроса. Еще с конца октября родные не имели с Михаилом связи и разыскивали его как без вести пропавшего. Впрочем, днях пришло подтверждение самой страшной догадки, воин погиб 29 октября 2024 года.

Боец потерял жизнь во время выполнения боевого задания на левом берегу реки Днепр в Херсонской области. В Долишненской школе, где учился когда-то мужчина вспоминают его с теплом.

Всегда уравновешенный и улыбающийся, слова и поступки взвешенные. Был светлым и добрым человеком. Надежный друг, послушный ученик, опора и поддержка родных. Много было неосуществленных планов. Мечтал о мирной и счастливой жизни для детей. Не суждено было... Война безжалостно оборвала его жизнь,

– пишут там.

Без отца остались дети, у защитника также остались жена, родители, сестра, племянники и другие. Относительно даты прощания с защитником сообщат отдельно позже.