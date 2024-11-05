Сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Владимир-Волынской территориальной общины Игоря Пальонку в Facebook. Он рассказал, что Борис Леляк служил в ВСУ с 18 лет.

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Что известно о павшем Герое

Паленка рассказал, что трагическая весть о гибели Бориса Леляка поступила 1 ноября.

Во время выполнения боевого задания в Донецкой области от травм, несовместимых с жизнью, погиб солдат Леляк Борис Борисович, 17.03.2002 года рождения,

– сообщил председатель территориальной общины.

Он также рассказал, что защитник был родом из Херсонщины и вступил в ряды ВСУ по контракту, с тех пор, как ему исполнилось 18 лет.

Борис Леляк / Фото Игоря Паленки

"Искренние соболезнования маме юного бойца, которая сейчас живет во Владимире, всем его родным и близким. Вечная память и уважение Герою", – говорится в сообщении.

Заметим, что о дне и времени прощания с Борисом Леляком сообщит позже.