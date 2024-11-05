Повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Володимир-Волинської територіальної громади Ігоря Пальонку у Facebook. Він розповів, що Борис Леляк служив у ЗСУ з 18 років.
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Що відомо про полеглого Героя
Пальонка розповів, що трагічна звістка про загибель Бориса Леляка надійшла 1 листопада.
Під час виконання бойового завдання у Донецькій області від травм, несумісних із життям, загинув солдат Леляк Борис Борисович, 17.03.2002 року народження,
– повідомив голова територіальної громади.
Він також розповів, що захисник був родом із Херсонщини та вступив до лав ЗСУ за контрактом, відколи йому виповнилося 18 років.
Борис Леляк / Фото Ігоря Пальонки
"Щирі співчуття мамі юного бійця, яка нині мешкає у Володимирі, усім його рідним та близьким. Вічна пам'ять та шана Герою", – йдеться у повідомленні.
Зауважимо, що про день та час прощання з Борисом Леляком повідомить згодом.