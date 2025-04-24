Нардеп-беглец Дмитрук обвинил в атаке на Киев жителей города
- Нардеп Артем Дмитрук, который сбежал за границу, обвинил жителей Киева в атаке России на город, ссылаясь на книгу "Война и Библия".
- Дмитрук был членом Верховной Рады от "Слуги народа" и выступал на российских пропагандистских ресурсах, критикуя ВСУ и призывая к миру с Россией.
- В своем посте он комментировал реакцию Дональда Трампа на российскую атаку, отметив, что каждый политический субъект понимает призыв по-своему.
Народный депутат Артем Дмитрук, который сбежал за границу, высказался об атаке России на Киев в ночь на 24 апреля. По его мнению, виновными якобы являются жители Киева.
Свои мысли он "аргументировал" книгой святителя Николая Сербского "Война и Библия". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Артема Дмитрука.
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Что заявил Дмитрук о российской атаке
В своем циничном посте нардеп-беглец прокомментировал реакцию президента США Дональда Трампа относительно российской атаки на Киев. Заметим, что американский лидер призвал Владимира остановиться, вероятно имея в виду Владимира Путина, поскольку выразил свое недовольство ударами по украинской столице.
Однако, по мнению Дмитрука, для каждого политического субъекта Владимир "будет свой", а призыв "каждый будет принимать в своем понимании реальности". После этого он цинично решил привести "философский" отрывок из книги "Война и Библия".
Если граждане какого-то города поливают свои дома керосином, а какой-то мальчик, со злости или из шалости, бросит в город зажженную спичку, то кто же будет назван действительным виновником пожара? Граждане в городе спешат полить дома свои керосином... Совсем не важно, кто первый бросит искру в город,
– написал в своем посте Дмитрук, фактически обвиняя в атаке жителей Киева.
Стоит заметить, что Артем Дмитрук был избран народным депутатом Верховной Рады девятого созыва от "Слуги народа" по избирательному округу № 133 (Одесская область), но впоследствии его исключили из партии. Сейчас он является членом группы "Восстановление Украины".
Кроме того, что сбежал за границу, Дмитрук неоднократно выступал на пропагандистских ресурсах, в частности давал интервью российскому пропагандистскому изданию RT, которое запрещено на территории ЕС. Нардеп также отмечал, что "идеальной формулой достижения мира являются взаимоотношения Украины, Беларуси и России".
Более того, Дмитрук критиковал действия ВСУ в Курской области, а после российских обстрелов призвал к миру с россиянами. В дополнение к этому, нардеп сторонник УПЦ МП.