Нардеп-беглец Дмитрук выступил на мероприятии россиян и жаловался о "геноциде Зеленского", – СМИ

Народный депутат Артем Дмитрук, который сбежал из Украины и находится в международном розыске, выступил на мероприятии с российскими политиками, пропагандистами и военными преступниками. Там он цинично жаловался о "преступлениях, которые совершает Зеленский".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал "Букв".

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Какой бред заявил Дмитрук на мероприятии с пропагандистами

Артем Дмитрук 27 марта принял участие в конференции так называемого "Клуба Народного Единства" – организации, которая декларирует своей целью "поддержку традиционных российских духовно-нравственных ценностей, укрепление мира, дружбы и согласия между народами", а также популяризацию идей "русского мира и исторической правды".

Мероприятие проходило в "Президент-Отеле" в Москве, а Дмитрук присоединился к нему онлайн. Свою речь он начал с религиозных цитат, чтобы "призвать к единству".

Не будет мира, если этого не будет сверху, бездуховной составляющей невозможно господствовать на святой земле. Мы или поймем и будем проводить единую литургию в Киеве, Москве, Минске и других столицах православной Руси, или бесконечно будем умываться кровью друг друга на радость чужакам,

– цинично заявил он.

Далее Дмитрук заговорил о "геноциде Зеленского" в отношении украинцев, не упоминая при этом российского вторжения или военных преступлений оккупантов.

Как одно из проявлений этого "геноцида" он назвал якобы притеснения Украинской православной церкви Московского патриархата. По его словам, УПЦ МП является "крупнейшей религиозной организацией", а ее "активными прихожанами" якобы остаются 8 миллионов украинцев.

"Репрессии в отношении Украинской православной церкви проводит лично Зеленский, под личным контролем", – говорит нардеп-беглец, который является сторонником этой пророссийской церкви.

Отдельно Дмитрук высказался о Православной церкви Украины, заявив, что она якобы является "религиозной организацией, принадлежащей Порошенко и Зеленскому". Также нардеп-беглец сказал, что "политика Зеленского ничем не отличается от политики Порошенко".

Также он цинично обвинил украинскую власть в преследовании духовенства, упомянув нескольких представителей УПЦ МП. Кроме этого, Дмитрук заявил о существовании в Украине "политических заключенных" и даже придумал о "концентрационных лагерях".

Что известно о "клубе", на мероприятии которого выступил Дмитрук

Журналисты отмечают, что, вероятно, "Клуб Народного Единства" – это новосозданная российская организация. На сайте организации есть всего 2 публикации, а группу в запрещенной в Украине соцсети VK создали в начале февраля 2025 года.

Этот "клуб" объединяет российских политиков, пропагандистов, военных преступников и украинских коллаборационистов.

Возглавляют организацию четыре ключевые фигуры:

Николай Азаров – экс-премьер-министр Украины времен Виктора Януковича;

Сергей Глазьев – академик РАН, российский экономист и политик;

Александр Казаков – "политический философ" и писатель;

Евгений Примаков – руководитель Россотрудничества.

В состав "клуба" входят преимущественно российские депутаты, чиновники и пропагандисты. Также среди участников есть представители культуры и науки, в частности историк Кирилл Карпов и главный идеолог неоевразийства и российской пропаганды Александр Дугин.