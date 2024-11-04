Теперь коллаборационист является представителем проекта Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными – "Хочу к своим". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NV.

Интересно Помогал России в наступлении на Покровск: СБУ задержала агента оккупантов

Что известно об агенте, который должен был убить высшего руководителя Сил обороны

Офицер, известный под позывным "Бридж", представляющий украинский государственный проект "Хочу к своим", рассказал, что этого коллаборанта, который должен был убить высшего руководителя Сил обороны, зовут Артем Ермышкин. На начальном этапе российского вторжения Ермышкин присоединился к незаконному вооруженному формированию "Витязь", которое действует на территории, которую сейчас контролирует террористическое формирование "ЛНР".

Впоследствии мужчина был завербован ФСБ для выполнения важной миссии. Эта миссия предусматривала въезд в Украину через Европейский Союз и покушение на высокопоставленного спецназовца Вооруженных Сил Украины. Хотя детали первоначального платежа за это задание не разглашаются, но совещании кураторы Ермышкина пообещали ему до 100 000 долларов за убийство высокопоставленного руководителя Вооруженных Сил Украины.

Ермышкин решил делегировать "грязную работу" своему сообщнику, а не подвергать себя риску. По данным следствия, Ермышкин выделил средства на различные незаконные действия, в частности 10 000 гривен на мобильный телефон для слежки за жертвой, еще 10 000 гривен на незаконное приобретение пистолета Макарова, а также 23 000 гривен в качестве оплаты своему сообщнику.

17 июня 2022 года Ермышкин получил от российского куратора приказ осуществить террористический акт против конкретного лица. Впоследствии коллаборационист передал это указание своему сообщнику, которому был выплачен аванс в размере 250 000 рублей (примерно 75 000 гривен). Сам Ермышкин получил 50 000 рублей (около 15 000 гривен) за свою роль в операции.

Несмотря на относительно низкое вознаграждение за это задание, Ермышкин надеялся на дальнейшее сотрудничество, которая, по его мнению, должна была бы принести более существенное финансовое вознаграждение.

В конце концов коллаборациониста, было задержано в Ковеле при попытке пересечь государственную границу Украины. Мужчина не знал, что украинские спецслужбы следили за его деятельностью, в том числе за его передвижением в России. После судебного разбирательства Ермышкин был признан виновным и приговорен к 12 годам лишения свободы

Теперь история предателя, как и почти 300 других "агентов", получивших заключение на большие сроки, размещена на сайте "Хочу к своим". "Бридж" убеждает, что эта информация имеет целью привить обществу твердое убеждение о последствиях действий, связанных с подрывной деятельностью или сотрудничеством с враждебными структурами.