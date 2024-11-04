Тепер колаборант є представником проєкту Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими – "Хочу к своим". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NV.

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Що відомо про агента, який мав вбити вищого керівника Сил оборони

Офіцер, відомий під позивним "Брідж", який представляє український державний проєкт "Хочу к своим", розповів, що цього колаборанта, який мав вбити вищого керівника Сил оборони, звуть Артем Єрмишкін. На початковому етапі російського вторгнення Єрмишкін приєднався до незаконного збройного формування "Витязь", яке діє на території, яку наразі контролює терористичне формування "ЛНР".

Згодом чоловік був завербований ФСБ для виконання важливої місії. Ця місія передбачала в'їзд в Україну через Європейський Союз і замах на високопоставленого спецпризначенця Збройних Сил України. Хоча деталі початкового платежу за це завдання не розголошуються, але нараді куратори Єрмишкіна пообіцяли йому до 100 000 доларів за вбивство високопоставленого керівника Збройних Сил України.

Єрмишкін вирішив делегувати "брудну роботу" своєму спільнику, а не наражати себе на ризик. За даними слідства, Єрмишкін виділив кошти на різні незаконні дії, зокрема 10 000 гривень на мобільний телефон для стеження за жертвою, ще 10 000 гривень на незаконне придбання пістолета Макарова, а також 23 000 гривень як оплату своєму спільнику.

17 червня 2022 року Єрмишкін отримав від російського куратора наказ здійснити терористичний акт проти конкретної особи. Згодом колаборант передав цю вказівку своєму спільнику, якому було виплачено аванс у розмірі 250 000 рублів (приблизно 75 000 гривень). Сам Єрмишкін отримав 50 000 рублів (близько 15 000 гривень) за свою роль в операції.

Попри відносно низьку винагороду за це завдання, Єрмишкін сподівався на подальшу співпрацю, яка, на його думку, мала б принести більш суттєву фінансову винагороду.

Зрештою колаборанта, було затримано у Ковелі під час спроби перетнути державний кордон України. Чоловік не знав, що українські спецслужби стежили за його діяльністю, у тому числі за його пересуванням у Росії. Після судового розгляду Єрмишкін був визнаний винним і засуджений до 12 років позбавлення волі

Тепер історія зрадника, як і майже 300 інших "агентців", які отримали ув'язнення на великі терміни, розміщена на сайті "Хочу к своим". "Брідж" переконує, що ця інформація має на меті прищепити суспільству тверде переконання про наслідки дій, пов'язаних з підривною діяльністю або співпрацею з ворожими структурами.