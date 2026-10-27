Без отца остались трое детей: скончался спасатель Артем Ханат, получивший ранение во время российского удара

25 октября в больнице скончался сержант службы гражданской защиты из Запорожской области Артем Ханат, получивший тяжелые ранения в результате российского удара. Медики боролись за жизнь 38-летнего мужчины 5 дней.

Как сообщили в ГСЧС Украины, мужчина посвятил спасению людей шесть лет своей жизни.

Что известно об Артеме Ханате

Свою профессиональную карьеру Артем начал в Гуляйполе, после чего продолжил службу в родной Васильевке. После начала полномасштабного вторжения он более года вместе с коллегами спасал мирных жителей в Новомиколаевке, а позже нес службу в Ореховской пожарно-спасательной части.

В 2022 году за мужество и преданность долгу Артем получил награду Президента Украины "За оборону Украины".

Погибшему защитнику навсегда осталось 38 лет. Без отца и мужа остались жена, годовалая дочь и двое несовершеннолетних сыновей.

Для нас Артем навсегда останется частью большой спасательной семьи. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Артема. Разделяем боль от невосполнимой утраты и склоняем головы в скорби,

– отметили в ведомстве.

Напомним, ранее стало известно о гибели сотрудника ГСЧС Анатолий Гопка под завалами дома после вражеского авиаудара по Славянску.