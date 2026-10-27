Без отца остались трое детей: скончался спасатель Артем Ханат, получивший ранение во время российского удара
25 октября в больнице скончался сержант службы гражданской защиты из Запорожской области Артем Ханат, получивший тяжелые ранения в результате российского удара. Медики боролись за жизнь 38-летнего мужчины 5 дней.
Как сообщили в ГСЧС Украины, мужчина посвятил спасению людей шесть лет своей жизни.
Что известно об Артеме Ханате
Свою профессиональную карьеру Артем начал в Гуляйполе, после чего продолжил службу в родной Васильевке. После начала полномасштабного вторжения он более года вместе с коллегами спасал мирных жителей в Новомиколаевке, а позже нес службу в Ореховской пожарно-спасательной части.
В 2022 году за мужество и преданность долгу Артем получил награду Президента Украины "За оборону Украины".
Погибшему защитнику навсегда осталось 38 лет. Без отца и мужа остались жена, годовалая дочь и двое несовершеннолетних сыновей.
Для нас Артем навсегда останется частью большой спасательной семьи. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Артема. Разделяем боль от невосполнимой утраты и склоняем головы в скорби,
– отметили в ведомстве.
Напомним, ранее стало известно о гибели сотрудника ГСЧС Анатолий Гопка под завалами дома после вражеского авиаудара по Славянску.