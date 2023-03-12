Сын депутата Госдумы России зарезал мужчину и сейчас скрывается от полиции, – СМИ

В России произошло жуткое убийство. Сын депутата Госдумы и хоккеист "Сочи" Артем Иванюженков зарезал парня. Известно, что преступление он совершил в одном из кафе Подмосковья.

По имеющейся информации, хоккеист как раз отдыхал со своими друзьями в заведении "Шервуд". В компании отмечали день рожденья. Под утро празднование завершилось убийством, передает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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23-летний парень скончался на месте

Как рассказывают росСМИ, под утро между гостями заведения разразился конфликт. Артему Иванюженкову не пришло ничего лучшего в голову, чем разобраться с помощью ножа. Он схватил его и нанес удар 23-летнему парню в грудь, который умер на месте от потери крови.



Парень погиб от потери крови / Фото из соцсетей

Известно, что Евгений даже успел совершить звонок в экстренные службы. Он сообщил, что получил ранение в кафе. Через каких-нибудь 20 минут он умер.

Свидетели отмечают, что именно Артем нанес ножевое ранение парню. Следователи задержали компанию сына депутата Бориса Иванюженкова. Сам же хоккеист скрылся с места преступления. С его родственниками велись переговоры, чтобы подозреваемый явился в отдел полиции добровольно.

В сеть затем выложили видео. На нем можно увидеть первые минуты после смертельной потасовки. Друзья раненого Евгения пытались самостоятельно доставить его в больницу в Подольске. К сожалению, медикам осталось только констатировать смерть.

Друзья жертвы пытались его спасти: смотрите видео

Впервые встретились в кафе

По имеющейся информации, жертвой стал уроженец Пензенской области Евгений. 23-летний парень впервые увидел Артема Иванюженкова в заведении. Каждый из них пришел в гриль-бар со своими компаниями. К сожалению, один после посиделок погиб, а другой – скрылся от правоохранителей. Хотелось бы сказать, что его ожидает приговор, но не все так просто.

Заметим, что Артем Иванюженков не в первый раз становится героем криминальных новостей. Так, в 2020 году он ехал за рулем BMW X6 и сбил насмерть велосипедиста в Подмосковье. Мы можем предположить, что и на этот раз Иванюженкову удастся избежать наказания.

Как и ожидалось, следственный комитет заявил, что Артем Иванюженков не причастен к убийству. Мол, будут проводить экспертизу и обнаруживать, чьи отпечатки на ноже. Не удивимся, если обвинят в результате официанта.

Иванюженков отреагировал на трагедию

Артем Иванюженков 12 марта записал видео из Сочи. Он заявил, что, мол, его не было в ресторане возле Подмосковья и как бы он "никак не связан с убийством". Ведь, по словам самого хоккеиста, он находился у Сочи на собрании. Мол, он там три дня.

Более того, информацию о том, что он зарезал человека в ресторане, он назвал "фейками и полной ложью". Также сын депутата Госдумы заявил, что будто бы "следствие во всем разберется".