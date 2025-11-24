В Тернополе подтвердили гибель 17-летнего Артема Малюты

В Тернополе завершили поисково-спасательные работы на месте недавнего ракетного удара. Российская атака унесла жизни 34 человек. Среди них 17-летний Артем Малюта.

Только недавно гибель Артема подтвердили. Об этом рассказали в ВСП "Тернопольский профессиональный колледж ТНТУ имени Ивана Пулюя", где учился парень, передает 24 Канал.

Что известно об убитом оккупантами 17-летнем студенте?

Артем Малюта учился на слесаря по ремонту колесных транспортных средств. Уже в этом году парень должен был выпуститься из колледжа и сделать первые шаги во взрослой жизни. "Но его мечты, планы и будущее – все безжалостно забрала война", – отметили в учебном заведении.

Выражаем искренние соболезнования семье и близким Артема. Разделяем горе и боль утраты. Пусть Господь дарует покой его светлой душе, а родным силы пережить непоправимое. Вечная память Артему!,

– говорится в заметке колледжа.

