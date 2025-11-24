У Тернополі підтвердили загибель 17-річного Артема Малюти

У Тернополі завершили пошуково-рятувальні роботи на місці нещодавного ракетного удару. Загалом російська атака забрала життя 34 людей. Серед них – 17-річний Артем Малюта.

Лише нещодавно загибель Артема підтвердили. Про це розповіли у ВСП "Тернопільський фаховий коледж ТНТУ імені Івана Пулюя", де навчався хлопець, передає 24 Канал.

Що відомо про вбитого окупантами 17-річного студента?

Артем Малюта навчався на слюсара з ремонту колісних транспортних засобів. Вже цього року хлопець мав випуститися з коледжу і зробити перші кроки у дорослому житті. "Але його мрії, плани і майбутнє – усе безжально забрала війна", – зауважили у навчальному закладі.

Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким Артема. Поділяємо горе та біль утрати. Нехай Господь дарує спокій його світлій душі, а рідним сили пережити непоправне. Вічна пам'ять Артемові!,

– йдеться у дописі коледжу.

Які наслідки смертельного удару по Тернополю 19 листопада?