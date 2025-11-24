У Тернополі підтвердили загибель 17-річного Артема Малюти
- У Тернополі підтвердили загибель 17-річного Артема Малюти внаслідок ракетного удару 19 листопада.
- Артем навчався у Тернопільському фаховому коледжі на слюсара з ремонту колісних транспортних засобів і мав випуститися цього року.
У Тернополі завершили пошуково-рятувальні роботи на місці нещодавного ракетного удару. Загалом російська атака забрала життя 34 людей. Серед них – 17-річний Артем Малюта.
Лише нещодавно загибель Артема підтвердили. Про це розповіли у ВСП "Тернопільський фаховий коледж ТНТУ імені Івана Пулюя", де навчався хлопець, передає 24 Канал.
Що відомо про вбитого окупантами 17-річного студента?
Артем Малюта навчався на слюсара з ремонту колісних транспортних засобів. Вже цього року хлопець мав випуститися з коледжу і зробити перші кроки у дорослому житті. "Але його мрії, плани і майбутнє – усе безжально забрала війна", – зауважили у навчальному закладі.
Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким Артема. Поділяємо горе та біль утрати. Нехай Господь дарує спокій його світлій душі, а рідним сили пережити непоправне. Вічна пам'ять Артемові!,
– йдеться у дописі коледжу.
Які наслідки смертельного удару по Тернополю 19 листопада?
- У ніч проти 19 листопада росіяни масовано атакували Україну. Для удару по Тернополю ворог використав крилаті ракети Х-101, випущені з літаків стратегічної авіації. Їх запустили з Вологодської та Астраханської областей.
- Ворожі снаряди влучили у два житлові будинки по вулиці Стуса, 8 і 15 квітня, 31. Відомо про 34 загиблих, з них – шестеро дітей. Постраждали 94 осіб, серед них – 18 дітей.
- Зниклими безвісти після атаки на Тернопіль вважаються шестеро людей двоє чоловіків, три жінки та одна дитина.
- Заступник начальника Тернопільської ОВА Тарас Пастух повідомив, що поки невідомо, за якою адресою зникли люди, і повного списку немає. Є припущення, що в будинку можуть знайти рештки шести безвісти зниклих. Він додав, що через руйнування та високу температуру ракети деякі тіла могли зникнути повністю, і слідство може визнати людей загиблими навіть без знайдених решток.
- Внаслідок удару російської ракети по Тернополю загинула Галина Мацьків, працівниця Тернопільської ОВА, а також 18-річний Тарас Гнатюк та його бабуся Лідія Багрій. Тарас навчався на третьому курсі Тернопільського фахового коледжу харчових технологій і торгівлі.
- Тоді ж росіяни вбили 7-річну громадянку Польщі Амелію Гжесько та її маму Оксану. Вони згоріли живцем, обіймаючи одна одну.