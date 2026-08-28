Об этом сообщает "Суспильне" со ссылкой на источники в Министерстве обороны.

Что известно о кадровых изменениях в Агентстве?

Соответствующее решение о назначении временного руководителя вскоре должен принять наблюдательный совет учреждения. Романюков будет исполнять обязанности главы до избрания нового руководителя по результатам открытого конкурса. В настоящее время чиновник возглавляет Директорат по политике закупок Министерства обороны.

Действующий директор Агентства оборонных закупок Арсен Жумадилов 21 августа сообщил, что досрочно расторгает контракт с Министерством обороны и покинет должность 31 августа. Чиновник объяснил это решение личными причинами и подчеркнул, что оно не было результатом внешнего влияния.

Ранее Жумадилов отмечал, что решение покинуть пост принял еще в июне 2026 года. Изначально предполагалось, что после его отставки обязанности руководителя временно будет исполнять директор по закупкам Олег Клец.

Арсен Жумадилов возглавил Агентство оборонных закупок в марте 2025 года, перейдя с должности генерального директора Государственного оператора тыла. Его назначение состоялось после кадровых перестановок и скандала вокруг бывшей руководительницы агентства Марины Безруковой.

Напомним, ранее Арсен Жумадилов возглавлял Государственный оператор тыла. В марте 2025 года его уволил с этой должности и назначил руководителем Агентства оборонных закупок на фоне скандала вокруг работы ведомства и решения тогдашнего министра обороны Рустема Умерова не продлевать контракт с предыдущей руководительницей АОЗ МаМариной Безруковой. С 1 января 2026 года Агентство оборонных закупок и Государственный оператор тыла были объединены в единую закупочную структуру. Возглавил вновь созданное агентство именно Арсен Жумадилов.