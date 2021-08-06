Шевченко подтвердил, что в настоящее время находится на своей должности. Руководитель Департамента коммуникации, однако, не ответил, есть ли личный пресс-секретарь у нового главы МВД.

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Шевченко работает в МВД с 2015 года

Отметим, что Шевченко находится в должности с лета 2015 года. До этого он работал ведущим программы о расследовании.

Из МВД ушли Антон Геращенко и Зорян Шкиряк

13 июля Арсен Аваков сообщил о решении покинуть пост министра внутренних дел. На этом посту он пробыл 7 лет. Новым главой министерства стал нардеп от "Слуги народа" Денис Монастырский.

Больше здесь Антона Геращенко уволили с должности заместителя главы МВД

Уже 4 августа на заседании Кабмина уволили заместителя главы МВД Антона Геращенко. Он проработал на этой должности в течение 2 лет. Также о том, что покидает работу советника министра, сообщил и Зорян Шкиряк. Он был советником Авакова 7 лет.