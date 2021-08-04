Логично, что уволить могут и первых лиц, в том числе и руководителя Национальной полиции. Такое мнение в эфире на 24 канале высказал эксперт по политике Александр Солонтай.

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По его словам, пока нет какой-то спешки или необходимости, что, во-первых, соответствующие перестановки должны состояться в ближайшие дни. Во-вторых, нет задачи всех заменить, ведь это люди системы.

Привязанность Геращенко к Авакову

Особенность ситуации заключается в привязанности Геращенко к Авакову.

Его (Геращенко – 24 канал) воспринимали как спикера Авакова,

– отметил Солонтай.

Он отметил, что если бы он и дальше был на должности, его слова воспринимались бы не как заявления украинского правительства, а как комментарии от Авакова.

"Когда Аваков был на посту министра, это было очень круто, ведь восполняло коммуникационную недостачу общения с людьми. А по состоянию на сейчас, это едва не превратилось в минус", – отметил эксперт по политике.

Напомним! Геращенко уволили с должности заместителя Министра внутренних дел 4 августа. Он находился на соответствующей должности с 2019 года.

Заменили людей, отвечающих за коммуникацию

Как заметил Солонтай, заменили именно тех людей, которые отвечают за коммуникацию. "Это касается МВД, Мининфраструктуры, Министерства обороны – то есть тех, кто общаются с людьми", – он добавил.

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