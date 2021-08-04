Логічно, що звільнити можуть і перших осіб, зокрема й керівника Національної поліції. Таку думку в ефірі на 24 каналі висловив експерт з політики Олександр Солонтай.

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За його словами, наразі немає якогось пішака чи необхідності, що, по-перше, відповідні перестановки повинні відбутись найближчими днями. По-друге, немає завдання всіх замінити, адже це люди системи.

Прив'язаність Геращенка до Авакова

Особливість ситуації полягає у прив'язаності Геращенка до Авакова.

Його (Геращенка – 24 канал) сприймали як спікера Авакова,

– зазначив Солонтай.

Він відзначив, що якби він і далі був на посаді, його слова сприймалися б не як заяви українського уряду, а як коментарі від Авакова.

"Коли Аваков був на посаді міністра, це було дуже круто, адже заповнювало комунікаційну недостачу спілкування з людьми. А станом на зараз, це ледь не перетворилось у мінус", – відзначив експерт з політики.

Нагадаємо! Геращенка звільнили з посади заступника Міністра внутрішніх справ 4 серпня. Він перебував на відповідній посаді із 2019 року.

Замінили людей, які відповідають за комунікацію

Як зауважив Солонтай, замінили саме тих людей, які відповідають за комунікацію. "Це стосується МВС, Мінінфраструктури, Міністерства оборони – тобто тих, хто спілкуються з людьми", – він додав.

Експерт з політики прокоментував звільнення Геращенка: дивіться відео