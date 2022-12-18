Не понимали, что будет с Харьковом и нашим производством, – Артем о войне и вывозе бизнеса

С начала российского вторжения сотни украинских предприятий были вынуждены убегать от войны в более безопасные регионы. Сделать это удалось, к сожалению, не всем. Однако те, кто решился начать новую страницу жизни бизнеса, доказывают, что украинцев невозможно сломить. Одним из них является Артем Свирский – владелец предприятия по производству мебели Roomio.

О перевозке производства из Харькова во Львов, новой жизни и вызовах – Артем рассказал в рамках проекта "СВОИ" на 24 канале.

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"Каждый заказ – новый опыт": о работе предприятия до войны

Расскажите о том, какой была ваша жизнь до войны?

Наше производство начиналось еще четыре года назад. Идея заключалась в том, чтобы делать дизайнерскую мебель индивидуального производства. То есть это мебель на заказ, но поставленная на серийный поток.

Мы выросли из 4 сотрудников почти до 60 за эти годы, почти никто от нас не уходил. Мы только "обрастали" новыми сотрудниками, новыми цехами, новыми изделиями, которые мы производили. Сначала это была лишь корпусная мебель, потом мы делали уже мягкие части, камень, покраску и т.д.

Это действительно трудно, потому что с каждым новым заказом мы сталкиваемся с новой задачей. То есть это с чистого листа нужно разработать. Сделать так, чтобы это работало. И сделать это к тому же в ограниченные сроки. Это нелегко, но интересно. Ты каждый раз, с каждым новым заказом, приобретаешь новый опыт, и все сотрудники тоже.

Как вам удалось выйти на международный уровень? С какими иностранными странами вы сотрудничаете?

Теперь это Дания. Наше сотрудничество произошло благодаря работе с дизайнерами. Мы вышли на клиентов, посчитали, их заинтересовало наше предложение. Заинтересовало наше производство. Они приезжали к нам. Фактически, это наши первые иностранные клиенты.



Артем Свирский – владелец предприятия по производству мебели Roomio / Фото 24 канала

"Первоочередная задача – спасти семьи": о начале войны

Как для вас началась война?

Мы проснулись в 5 утра от взрывов и от звонка отца. Он тогда сказал: "Собирайтесь, началась война". Такие не очень хорошие воспоминания об этом. Поначалу никто ничего не понимал. Не понимали, что делать, как быстро это будет разворачиваться. Что же будет с Харьковом, с нашим производством. Все разъехались.

У всех была первоочередная задача – спасти свои семьи, равно как и у нас. Затем мы начали созваниваться с сотрудниками, друг с другом, и думать, что делать. Наше производство располагалось на Салтовке. Обстрелы в этом районе постоянно увеличивались. Потому ситуация была тяжелая. Оставшиеся там грузили все станки, всю технику, чтобы вывезти это. Весь этот процесс длился около месяца.



Производство находилось в Харькове / Фото Roomio

"Вывозили на всем, что ехало": об эвакуации бизнеса из Харькова

Как вам удалось перевести бизнес?

Была программа по релокации. Некоторые варианты нам предложили Укрпочта и Укрзализныця. В частности, они предоставили вагон поезда, чтобы мы все вывезли на относительно безопасную территорию. Однако нужна была фура, а ее не было.

Мы долго ждали, так и не дождались, потому что я понимал: не мы одни такие были. И загрузка была большой. Мы вывозили на всем, что ехало в эту сторону. Это были тралы, зерновозы, обычные водители.

В конце концов мы вывезли все оборудование, все материалы. Даже заказы, которые были собраны в то время.

Новую страницу жизни предприятие начало уже во Львове. Артем признался, что именно здесь получил едва ли не самую большую поддержку. И, что не удивительно, городские власти были и заинтересованы в релокации бизнесов. Так что всячески помогала предпринимателям.

Расскажите, как вы начали работать во Львове?

Во Львове начали работу где-то через 2 месяца после начала войны. Мы выбрали Львов, потому что получили самую большую поддержку от администрации. Реально они были заинтересованы в том, чтобы мы работали, чтобы мы перевезли свой бизнес. Потому что сначала мы были в Закарпатье, и я скажу, что отношение было совсем другое.

На сегодняшний день я могу сказать, что эта поддержка до сих пор существует. Нам очень приятно, что здесь это так воспринимают.

Однако многие вещи приходилось делать самостоятельно, в частности, проводить выходы к воздуху, подключать электричество.

Мы сами это делали здесь. Все своими силами и силами сотрудников, с нами тоже приехавших сюда.

"Предпочитаю работников, не имеющих никакой работы": о миссии предприятия

Сейчас на производстве работают многие сотрудники из других областей. Артем хочет помогать переселенцам, таким, какой и он сам.

Люди приезжают. Я предпочитаю тех, кому сейчас тяжело. Тем, у кого плохие условия и нет никакой работы. Они звонят, приезжают сюда, работают, делают все и уезжают домой.

Поскольку это Львов, семьи могут приехать из-за границы и увидеться с родными. Поэтому для них это тоже хорошее предложение – они приехали, заработали деньги, увидели семьи и уехали домой.



Сейчас производство находится во Львове / Фото 24 канала

Сборщик корпусной мебели Дмитрий Обеленцев поделился, что у него тоже был тяжелый переезд и он был вынужден бросить все и переехать.

Мы должны зарабатывать деньги. Чтобы как-то помогать. Это уже не первый раз я работаю на производствах, которые начинают работать с нуля. Переживем. Это такие трудные времена, которые должны быть,

– убежден Дмитрий.

Артем Свирский добавил, что из-за отключения света снова становится труднее работать. Но он отмечает: мы не сдаемся, делаем все, чтобы было тепло и светло.

Скучаете по дому?

Честно говоря, я считаю Харьков лучшим городом во всей стране. Я еще до войны много ездил по Украине, по всем городам, много видел. Более чистого, красивого города просто нет. Дороги, парки, скверы, инфраструктура. Ну, и большая конкуренция в Харькове. Все очень переживают за клиента.

Есть разница на самом деле. Но я думаю, она выровняется из-за того, что многие бизнесы переехали на Запад, и будет здоровая конкуренция.

Какие ваши планы после победы? Что будет с производством?

Нам бы не хотелось снова переезжать обратно. Нам бы хотелось оставить здесь производство и создать новое современное производство в Харькове.

Оккупанты стремились разрушить и разъединить нашу страну. Однако их планы навсегда разбились о несокрушимость и стойкость украинцев. Даже в такие трудные времена украинский бизнес работает, люди ищут новые возможности и создают рабочие места. Это еще раз доказывает, что украинцев невозможно сломить. И даже отключение света не останавливает наше стремление к развитию и совершенствованию бизнесов. А значит – победа будет за нами.