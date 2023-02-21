В Украине выпустили лимитированную партию соли из Соледара, чтобы купить дроны для разведки

Государственное предприятие "Артемсоль" совместно с фандрейзинговой платформой United24 выпустило лимитированную партию соли из уничтоженного россиянами Соледара.

Деньги, собранные от продажи, пойдут на формирование флотилии дронов-камикадзе для Главного управления разведки.

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Летом 2022 года продукция Артемсоли исчезла с полок крупных продуктовых сетей, а добыча соли прекратилась еще в апреле. В результате российской агрессии цеха предприятия сгорели, оборудование было уничтожено, здания разрушены, а сотрудники были вынуждены покинуть свой дом.

Но сама соль – соль из шахт Соледара – уцелела. Она стала еще одним символом чрезвычайного мужества, сопротивления, мощи украинских защитников и всего украинского народа.

– говорится на сайте платформы.



"Артемсоль" выпустила лимитированную партию соли из Соледара / Фото United24

Итак, предприятию удалось найти 20 тонн непроданной соли из Соледара, которые разделили на 100 тысяч символических пачек по 200 г под названием "Мощь. Украинская каменная".

Иллюстрацию для спец партии разработал украинский дизайнер Артем Гусев.

Стоимость пачки – 500 гривен, из которых 465 гривен пойдут на дроны для ГУР.

Какие дроны получит украинская разведка

Планируется приобрести дроны-камикадзе FPV (First Person View), которые фактически являются снайперским оружием. они могут попасть с расстояния до 8 км. Один дрон стоит 700 долларов.

Приобрести лимитированную партию соли можно в сети Сильпо или на маркетплейсе Rozetka.

Предприятие "Артемсоль" было крупнейшим производителем соли в Европе, поэтому после его остановки Украина и другие страны испытали дефицит соли на время.