Гроші, зібрані від продажу, підуть на формування флотилії дронів-камікадзе для Головного управління розвідки.

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Влітку 2022 року продукція Артемсолі зникла з полиць великих продуктових мереж, а видобування солі припинилося ще у квітні. Внаслідок російської агресії цехи підприємства згоріли, обладнання було знищене, будівлі зруйновані, а співробітники були змушені залишили свій дім.

Але сама сіль – сіль із шахт Соледара – вціліла. Вона стала ще одним символом надзвичайної мужності, спротиву, міці українських захисників та всього українського народу,

– йдеться у на сайті платформи.



"Артемсіль" випустило лімітовану партію солі з Соледару / Фото United24

Тож, підприємству вдалося знайти 20 тонн непроданої солі з Соледара, які розділили на 100 тисяч символічних пачок по 200 г під назвою "Міць. Українська кам'яна".

Ілюстрацію для спец партії розробив український дизайнер Артем Гусєв.

Вартість пачки – 500 гривень, з яких 465 гривень підуть на дрони для ГУР.

Які дрони отримає українська розвідка

Планують придбати дрони-камікадзе FPV (First Person View), які фактично є снайперською зброєю. вони можуть влучити з відстані до 8 кілометрів. Один дрон коштує 700 доларів.

Придбати лімітовану партію солі можна в мережі "Сільпо" або на маркетплейсі Rozetka.

Зверніть увагу! Підприємство "Артемсіль" було найбільшим виробником солі в Європі, тому після його зупинки Україна та інші країни відчули дефіцит солі на певний час.