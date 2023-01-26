Про це в ефірі 24 Каналу повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. За його словами, ворожа пропаганда намагається показати розпач у лавах ЗСУ.

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"Соледар завдяки зусиллям інформаційних структур ворога намагалися перетворити на елемент розпачу для українців та елемент піднесення для своєї шовіністичної публіки", – вважає Череватий.

За словами речника, насправді відбувся плановий поетапний відхід з міста на заздалегідь підготовані позиції з метою збереження особового складу.

Перед цим ворогу були завдані колосальні втрати, які можуть бути порівняні з двома чеченськими війнами. Ворог не зміг прорвати нашу оборону, щоб рухатися в сторону Краматорська і Слов’янська. Також він не зміг оточити наші війська,

– повідомив представник ЗСУ.

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Провокації російської пропаганди

Сергій Череватий розповів, що відбулося багато інформаційних провокацій. Зокрема, про те, що були суперечки в військовому командуванні щодо Соледару – що хтось пропонував відступати, а хтось – залишатися.

"Це все було розвіяно, бо будь-яка людина, яка займається військовою справою, розуміє, що головний принцип в державі – це що в армії діє єдиноначальність і жорстка субординація", – пояснив речник.

Череватий повідомив, що існує орган, в якому приймаються рішення під час війни і в кожного є право голосу – це Ставка верховного головнокомандувача, яка відбувається по декілька разів на тиждень. На його думку, заява командування про відступ з Соледару розбиває російські наративи про якусь роздробленість.

У нас на сьогодні напевне одне з найкращих військових командувань сучасності, рішення приймаються своєчасні, з метою збереження наших сил і так, що ворог має колосальні втрати,

– впевнений речник Східного угруповання військ ЗСУ.

Сергій Череватий розповів, що згідно з перехопленнями розмов ворога, їх особовий склад "в шоці" від перемоги під Соледаром, тому її повною мірою можна назвати Піровою.

Відхід українських військ з Соледару