Про це в ефірі 24 Каналу повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. За його словами, ворожа пропаганда намагається показати розпач у лавах ЗСУ.
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"Соледар завдяки зусиллям інформаційних структур ворога намагалися перетворити на елемент розпачу для українців та елемент піднесення для своєї шовіністичної публіки", – вважає Череватий.
За словами речника, насправді відбувся плановий поетапний відхід з міста на заздалегідь підготовані позиції з метою збереження особового складу.
Перед цим ворогу були завдані колосальні втрати, які можуть бути порівняні з двома чеченськими війнами. Ворог не зміг прорвати нашу оборону, щоб рухатися в сторону Краматорська і Слов’янська. Також він не зміг оточити наші війська,
– повідомив представник ЗСУ.
Ворог зазнав страшних втрат під Соледаром: дивитися відео
Провокації російської пропаганди
Сергій Череватий розповів, що відбулося багато інформаційних провокацій. Зокрема, про те, що були суперечки в військовому командуванні щодо Соледару – що хтось пропонував відступати, а хтось – залишатися.
"Це все було розвіяно, бо будь-яка людина, яка займається військовою справою, розуміє, що головний принцип в державі – це що в армії діє єдиноначальність і жорстка субординація", – пояснив речник.
Череватий повідомив, що існує орган, в якому приймаються рішення під час війни і в кожного є право голосу – це Ставка верховного головнокомандувача, яка відбувається по декілька разів на тиждень. На його думку, заява командування про відступ з Соледару розбиває російські наративи про якусь роздробленість.
У нас на сьогодні напевне одне з найкращих військових командувань сучасності, рішення приймаються своєчасні, з метою збереження наших сил і так, що ворог має колосальні втрати,
– впевнений речник Східного угруповання військ ЗСУ.
Сергій Череватий розповів, що згідно з перехопленнями розмов ворога, їх особовий склад "в шоці" від перемоги під Соледаром, тому її повною мірою можна назвати Піровою.
Відхід українських військ з Соледару
- У ЗСУ 25 січня офіційно повідомили, що сили оборони відійшли від Соледара на Донеччині, щоб зберегти життя особового складу.
- Сергій Череватий зазначив, що українські військові вийшли не хаотично, а організовано, під прикриттям і максимально скритно. Не було ніякої паніки, втечі, оточення, масового взяття у полон.
- На думку військовослужбовця ЗСУ та політолога Кирила Сазонова, відступ з Соледару не матиме серйозних наслідків. За його словами, росіяни поклали у боях за місто тисячі життів, а у війні переможе той, хто збереже свою армію.