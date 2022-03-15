Артиллерия королевской бригады уничтожила 3 танка и БМП россиян в Луганской области

24-я отдельная механизированная бригада имени короля Даниила уничтожила вражескую технику в Луганской области.

Бойцы бригады сообщили, что было уничтожено три танка Т-72, один БМП-3. И, конечно, весь личный состав оккупантов.

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Украинские военные говорят, что все это результат слаженной и успешной работы пехотинцев и артиллеристов Королевской бригады на Луганщине.

Уничтоженная техника оккупантов / фейсбук 24 ОМБр

Не первая успешная задача

Это, конечно, не первый успех королевской бригады. 5 марта артиллеристы 24 ОМБр уничтожили колонны российских оккупантов. Ранее, 28 февраля, артиллерийский огонь бригады уничтожил более 5 колонн вражеской техники и живой силы противника в Первомайске, Нижнем и Боброво.

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