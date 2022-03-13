Своими достижениями похвастались в 72 ОМБр имени Черных Запорожцев. Там показали фото военных, на двоих разбивших 4 машины оккупнатов.

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"2 товарища – минус 4 вражеских машины. Наши ребята шлют привет оккупантам! И прицельно смотрят на них в "глаз" Javelin (переносной зенитно-ракетный комплекс – 24 канал)", – говорится в сообщении.

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