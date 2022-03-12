Ответные кадры в фейсбуке показали бойцы 72 ОМБр имени Черных Запорожцев. Соответствующее сообщение появилось на их странице 12 марта до 12:00.

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Россияне бьют из "Ураганов"

Военные объяснили, что российские захватчики гатят из советских реактивных систем залпового огня "Ураган". Причем там, где нет военных объектов, а есть только люди.

"По мирным, которые живут в своих домах. Но врагу все равно. Мы такое видели на Донбассе. Мы знаем, как за это наказать. Слава Украине", – отметили в сообщении.



Последствия вражеской атаки / Фото 72 ОМБр имени Черных Запорожцев



"Асвабаждение" от россиян/ Фото 72 ОМБр имени Черных Запорожцев

Враг цинично атакует украинцев

Недавно в Сумской области захватчики разместили свой "Град" между жилыми домами. Вражеские военные обстреливали украинские позиции.

В Мариуполе российские оккупанты используют реактивные системы залпового огня "Смерч" . Они приводят к разрушениям и жертвам.