Відповідні кадри у фейсбуці показали бійці 72 ОМБр імені Чорних Запорожців. Відповідний допис з'явився на їхній сторінці 12 березня перед 12:00.

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Росіяни б'ють з "Ураганів"

Військові пояснили, що російські загарбники гатять з радянських реактивних систем залпового вогню "Ураган". При чому – там, де немає військових об'єктів, а є лише люди.

"По мирних, які живуть у своїх домах. Але ворогу все одно. Ми таке бачили на Донбасі. Ми знаємо, як за це покарати. Слава Україні", – наголосили у дописі.


Наслідки ворожої атаки / Фото 72 ОМБр імені Чорних Запорожців​


"Асвабаждєніє" від росіяін/ Фото 72 ОМБр імені Чорних Запорожців

Ворог цинічно атакує українців

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