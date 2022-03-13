Своїми досягненнями похвалилися у 72-й ОМБр імені Чорних Запорожців. Там показали фото військових, які на двох розбили 4 машини окупантів.

Зверніть увагу Попереду великі бої, але ми вже перемагаємо, – офіцер ЗСУ

"2 товариші – мінус 4 ворожі машини. Наші хлопці шлють привіт окупантам! І прицільно дивляться на них в "око" Javelin (переносний зенітно-ракетний комплекс – 24 канал)", – мовиться у повідомленні.

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Раніше Чорні запорожці відбили атаку десятків ворожих танків на Київщині. Військові наголосили, що стоятимуть на захисті рідної землі до останнього.

Бійці 72-ї ОМБр показали, який вигляд насправді має російське "асвабаждєніє". Ворог продовжує відкривати вогонь з "Ураганів" по цивільних об'єктах.

Офіцер ЗСУ каже, що попереду – великі бої й перемога: відео