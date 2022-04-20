Артиллерия, средства ПВО, бронетехника: спикер Минобороны сказал, какое вооружение нужно Украине

Россия заявила о начале так называемой "второй фазы" войны против Украины и атаковала восточные области Украины. Наши ВСУ отбивают атаки врага, но для победы наши защитники нуждаются в большем количестве оружия.

Чего не хватает на поле боя, рассказал спикер Министерства обороны Александр Мотузяник.

К теме Мы изменим ход войны в свою пользу, – Костенко призвал Запад предоставить Украине артиллерию

По его словам, страны-партнеры активно помогают Украине, в том числе вооружением.

Но Украина сейчас нуждается в большем количестве оружия.

Какое именно оружие нужно нашей стране – не секрет. Это современные артиллерийские системы, бронетехника. Это средства ПВО, которые позволили бы нам защитить города от коварных вражеских ракетных ударов. Это также и самолеты,

– заявил Мотузяник.

Он подчеркнул, что помощь есть, в частности, от Соединенных Штатов Америки и от стран Европы.

"Они понимают, что Украина сегодня защищает не только свою территорию. Фактически, мы прикрываем всю Европу и весь цивилизованный мир", – добавил спикер Минобороны.

Добавим, что Владимир Зеленский считает несправедливым, что Украина должна и дальше просить оружие у партнеров. Ведь его хранят на складах, а нам вооружение нужно немедленно. По его словам, моральная обязанность государств – предоставить Украине оружие.

Видео по теме – ВСУ опровергли получение самолетов от союзников