Артиллерия, танки, вертолеты, десятки погибших каждую ночь – Гайдай о потерях россиян в Белогоровке

Оккупанты продолжают пытаться продвинуться на Востоке Украины, в частности, на Луганщине. При этом они терпят значительные потери.

Много техники и живой силы россиян Вооруженным Силам Украины удалось уничтожить, в частности, во время ряда неудачных попыток врага форсировать реку Северский Донец. О сокрушительных потерях оккупантов в "Луганской Чернобаевке" – Белогоровке – рассказал глава Луганской ОВА в эфире марафона единых новостей, передает 24 канал.

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Гайдай о потерях врага в Луганской области

Сергей Гайдай сообщил, что враг и дальше стремится сделать круг оцепления, захватив территории на Луганщине, впрочем, все эти планы разрушаются благодаря мощной работе Вооруженных Сил Украины. По словам главы Луганской ОВА, логика российской армии такова: "Что удалось, то и будем называть планом".

Чиновник отметил, что сейчас "горячие" направления наступления врага – в районе Попасной и Северодонецка. Вместе с тем, длится уже третий месяц полномасштабного вторжения, и российские оккупанты не смогли до сих пор "пробить" оборону украинских сил со стороны Рубежного.

Кроме того, Гайдай подчеркнул, что Белогоровка четко показала низкое военное мастерство российской армии.

Там уже столько техники сожжено (вражеской – ред. 24 канал), столько трупов русни валяется, что накануне просто целый батальон отказался переправляться на другую сторону реки,

– подчеркнул глава Луганской ОВА.

Чиновник отметил, что в других местах, кроме как близ Белогоровки, оккупантам было бы гораздо труднее пытаться форсировать Северский Донец, в частности из-за сложностей ландшафта и густых лесов, через которые их техника не может проехать.

Потери врага огромны каждый день. У нас есть четкие подсчеты, сколько каждая атака стоила России. Лишь по Белогоровке могу сказать, что за несколько дней тех бездумных попыток переправы – куча понтонов, катера, более 70 единиц тяжелой техники – БТРы, БМП, танки, артиллерия, несколько вертолетов, – десятки погибших орков каждую ночь,

– заявил Гайдай.

К слову, глава Луганской ОВА подчеркнул, что больница во временно оккупированном областном центре – Луганске – уже не может справиться с количеством раненых, и большая смертность российских военных именно среди этих тяжелых раненых, которых привозят с линии столкновения.

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